مادورو يعلن تعرضه لمحاولتي اغتيال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:43 صباحاً - منذ 58 دقيقة

ذكرت وكالة “نوفستي” ان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اعلن انه تعرض لمحاولتي اغتيال خلال الفترة الأخيرة، آخرها كان في يوم 24 حزيران، في الذكرى المئوية الثانية لمعركة “كارابوبو”.

وقال الرئيس الفنزويلي في تصريح صحفي: “كانوا يستعدون للهجوم في 24 حزيران خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لـ(معركة) كارابوبو، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات بدون طيار، قمنا بافشاله، وتحييده. أقول هذا لأول مرة، لأن التحقيق لا يزال مستمرا”.

أضاف مادورو أنه ” وكانت هناك محاولة اغتيال في الخامس من يوليو خلال العرض، بمناسبة يوم توقيع إعلان استقلال فنزويلا”.

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات بدون طيار في اب 2018، حيث توجهت عدة طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات إلى المنصة التي كان يوجد فيها مادورو، وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من الحراس.