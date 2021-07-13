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الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

 

وسجلت الكويت أمس الاثنين 1770 إصابة جديدة بكوفيد-19 إضافة إلى 19 وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 377364، والوفيات 2136.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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