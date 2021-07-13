"الصحة العراقية" تعلن الطوارئ في محافظة ذي قار بعد حريق مركز عزل كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، حالة الطوارئ في محافظة ذي قار، بعد اندلاع حريق بمركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين، جنوبي العراق.



وقالت مصادر طبية، إن انفجار "جسم غريب" سبب نشوب حريق مركز عزل مرضى كورونا، جنوبي العراق، وفقا للعين.

وأفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، مصرع 12 شخصا، وإصابة 14 آخرين، إثر نشوب حريق كبير في مركز لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.