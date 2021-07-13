ارتفاع حصيلة قتلى حريق مستشفى الحسين بالعراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت السلطات الصحية العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار إلى 52 قتيلا.



وقال المتحدث باسم دائرة الصحّة في محافظة ذي قار، الدكتور حيدر الزاملي، إنّ الحريق الذي اندلع في مركز عزل مرضى كورونا ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الحسين التعليمي بوسط مدينة الناصرية، أسفر في حصيلة غير نهائية عن 52 قتيلاً و22 جريحاً.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين ونصف على مصرع أكثر من 80 شخصاً بحريق مماثل اندلع في مستشفى ببغداد.

وأصدر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، 6 قرارات بشأن حريق مركز عزل مرضى كورونا في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

القرارات التي صدرت عن الاجتماع الطارئ لعدد من الوزراء والقيادات الأمنية برئاسة الكاظمي، تضمنت: وقف مدير الدفاع المدني للمدينة ومدير مستشفى الحسين والتحقيق معهما على خلفية الحريق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا.

وقرر الاجتماع أيضاً فتح تحقيقًا حكوميًا طارئًا للوقوف على أسباب الحادث، وإرسال فريق حكومي إلى محافظة ذي قار يضم مجموعة من الوزراء وقادة الأمن لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

كما تضمنت القرارات توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وسفر الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج العراق.

وكان محافظ مدينة ذي قار العراقية، وجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات حريق مستشفى الحسين.

وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية حول حريق مستشفى الإمام الحسين.

وأعلن الدفاع المدني العراقي، الثلاثاء، إخماد حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار بشكل كامل.