شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بمدينة سوتشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين، إن جزءا من فندق في مدينة سوتشو انهار مما أسفر عن مقتل ثمانية في حين يبحث عمال الإنقاذ اليوم الثلاثاء عن تسعة مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من فندق سيجي كايوان بالمدينة الساحلية عصر أمس الاثنين، فيما ذكرت وكالة شينخوا إن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار، ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

وفندق سيجي كايوان فندق اقتصادي افتُتح عام 2018، والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، بينما يشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.