شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بكورونا في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، أن عدد الأشخاص الذين أدخلوا المستشفيات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ارتفع بشكل كبير، حيث تم نقل أكثر من 700 شخص إلى المستشفيات يوم الاثنين، وهو أكبر عدد منذ آذار/مارس الماضي.

وذكرت السلطات الصحية، أن الـ 729 شخصا الذين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج يوم الاثنين، جاءوا عقب زيادة بمقدار 57 شخصا في غضون يوم واحد .

وقالت السلطات الصحية إنه من حيث النسبة المئوية، ارتفع عدد مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات ووحدات العناية المركزة أكثر من غيرهم منذ شباط/فبراير الماضي .

وارتفعت أعداد حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البرتغال منذ عدة أسابيع، وقال المسؤولون إن هناك 1782 حالة جديدة وثماني وفيات في اليوم السابق على مستوى البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين وثلاثمائة ألف نسمة .

وتنتشر الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس، شديد العدوى، بسرعة كبيرة وبات يمثل 90 % من الحالات الجديدة.

وكانت البرتغال قد فرضت حظر تجوال ليلي منذ حوالي 10 أيام لمكافحة ارتفاع عدد الحالات .

وفي الوقت نفسه، في المناطق الأكثر تضررا، بما في ذلك العاصمة لشبونة، لا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم بين الساعة 11 مساء و5 صباحا إلا لسبب وجيه ، وهو إجراء يؤثر على حوالي 4 ملايين شخص.