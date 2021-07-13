رئيس الجمهورية يغرد بشأن 'فاجعة' المستشفى في ذي قار

وقال صالح في تغريدة له تابعتها الخليج 365، إن "فاجعة مستشفى الحسين (ع) في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".وشدد على، أن "التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم"، لافتاً الى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".

وأعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، يوم أمس الاثنين وفاة أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد عقد اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن"رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية بمحافظة ذي قار".

هذا واندلع في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

