شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تغلق جميع الأنشطة الخاصة بالأطفال لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين إغلاق كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال، بما فيها النوادي الصيفية، اعتبارا من يوم الأحد 25 يوليو وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وذكر المجلس أنه بعد إفادة من وزير الصحة، قرر أيضا تكليف كل من وزارة الدفاع ومؤسسة البترول الكويتية بتسخير مستشفياتهما لدعم المنظومة الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت أمس الاثنين 1770 إصابة جديدة بكوفيد-19 إضافة إلى 19 وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 377364، والوفيات 2136.