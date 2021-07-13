تعرف على موعد مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث وفاق سطيف، مواصلة تصدره لترتيب الدوري الجزائري، وذلك عندما يلاقي فريق مولودية وهران في الجولة الـ31 من المسابقة.



ويتصدر وفاق سطيف جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، شباب بلوزداد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

ويتسضيف فريق مولودية وهران، نظيره المتصدر، وفاق سطيف، مساء الثلاثاء 13 يوليو.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

وستقوم القنوات الوطنية الجزائرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

ويسعى وفاق سطيف للتتويج بالدوري الجزائري، منذ آخر مرة فاز بالمسابقة في موسم 2016-2017.