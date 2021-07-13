الكاظمي يوجه بعزل محافظ ذي قار ومدير الدفاع المدني ومدير مستشفى الحسين والتحقيق معهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، 6 قرارات بشأن حريق مركز عزل مرضى كورونا في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.



القرارات التي صدرت عن الاجتماع الطارئ لعدد من الوزراء والقيادات الأمنية برئاسة الكاظمي، تضمنت: وقف مدير الدفاع المدني للمدينة ومدير مستشفى الحسين والتحقيق معهما على خلفية الحريق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا.

وقرر الاجتماع أيضاً فتح تحقيقًا حكوميًا طارئًا للوقوف على أسباب حادث مستشفى الحسين، وإرسال فريق حكومي إلى محافظة ذي قار يضم مجموعة من الوزراء وقادة الأمن لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

كما تضمنت القرارات توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، وسفر الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج العراق.

وكان محافظ مدينة ذي قار العراقية، وجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات حريق مستشفى الحسين.

وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية حول حريق مستشفى الإمام الحسين.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإن الاجتماع سيتناول الوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

وأعلن الدفاع المدني العراقي، الثلاثاء، إخماد حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار بشكل كامل.