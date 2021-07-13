معارض تركي يهاجم أردوغان.. ويؤكد بأنه لا يستطيع احتضان جميع المواطنين بتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أكد زعيم المعارضة في تركيا أن التعديلات القانونية التي سمحت بانتماء رئيس الجمهورية إلى إحدى الأحزاب السياسية تجعل من المستحيل احتضان جميع المواطنين من قبل الرئيس.



وكذلك قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو إنه لا يريد أن يرى ملايين المواطنين يتغذون من حاويات القمامة.

وأوضح كيليجدار أوغلو أن تركيا تحتاج إلى بداية جديدة لإزالة المشاهد التي نرى فيها الملايين يتغذون من حاويات القمامة، على حد تعبيره.

وأكد كيليجدار أوغلو أنه يجب على كل مواطن محب لوطنه أن يضع يده على ضميره ويفكر قائلاً: “ما هي الصفات التي يتوجب توفرها في رئيس هذا البلد؟”، مؤكدًا أن هذا هو السؤال الرئيسي الذي يجب على الناخبين أن يطرحوه على أنفسهم قبل توجههم إلى صناديق الاقتراع.

وتابع زعيم المعارضة: “يجب أن يكون رئيسًا بحيث يستوعب 83 مليونًا. يجب أن يكون نزيها، وأن يفتح صدره لجميع المواطنين بدلاً من مؤيدي حزب واحد. ليس من حق الشخص الذي ينتخب رئيساً أن يتحدث 24 ساعة في اليوم. الرئيس لا يدلي ببيانات إلا في قضايا بالغة الأهمية في أيام مهمة للغاية. ويجب ألا يتدخل الرئيس في كل صغيرة وكبيرة. على الرئيس أن يكون قدوة لشعبه”.

وذكر كيليجدار أوغلو أنه يجب على الرئيس احتضان الجميع. لا يمكن صنع السياسة على أساس الهوية أو المعتقد أو أسلوب الحياة.