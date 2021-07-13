المعارضة التركية تؤكد أن أكثر من 4 ملايين مواطن ينضمون إلى طابور العاطلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم حزب «الشعب» الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، أن عدد العاطلين عن العمل في تركيا ارتفع بواقع 4 ملايين و143 ألف شخص خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من عمر حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.



وذكر موقع «تي 24» التركي، أن المتحدث الرسمي باسم حزب «الشعب» الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، كرر سخريته من التعبير المتكرر للرئيس رجب طيب أردوغان عن تركيا بوصفها شيئًا شخصيًا، وحين يردد الرئيس في المحافل المحلية والدولية أسماء الدول ويأتي الحديث على ذكر تركيا يستبدلها بكلمة «شخصي أنا».

وقال أوزتراك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، «حكومة أردوغان الشخصية؛ عندما تولت السلطة كان معدل البطالة الحقيقي لدينا 16.2٪. واليوم علمنا أن المعدل زاد إلى 27.2٪ في مايو 2021. بمعنى أن معدل البطالة الحقيقي قفز لدينا من 5 ملايين و528 ألفًا إلى 9 ملايين و671 ألفًا. وزاد عدد العاطلين عن العمل لدينا بمقدار 4 ملايين و143 ألف شخص خلال 3 سنوات».

وأضاف أوزتراك في تغريدة أخرى: «لم تترك حكومة شخصية أردوغان، شعبنا عاطل عن العمل فحسب، بل سلبتهم أيضًا الوظائف فعندما بدأ أردوغان العمل، كان عدد موظفينا 29 مليونًا وفي نهاية عام 2019، انخفض العدد إلى 28.2 مليون. واليوم، علمت أن عدد العاملين انخفض إلى 27.8 مليون».