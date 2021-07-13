شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم المعارضة التركية يواصل هجومه على أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال زعيم المعارضة التركية، إن وزير الداخلية، سليمان صويلو، يعرف أسرار الرئيس رجب طيب أردوغان، ما جعل الأخير عاجزًا عن إقالته.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

وفي تصريحاته تطرق قليجدار أوغلو إلى الفضائح والجرائم التي يكشف عنها زعيم المافيا بين الحين والآخر بحق صويلو، مشددا على أن أردوغان بات عاجزًا عن إقالته بسبب ما يعرفه من أسرار عنه.

وقال إن "وزير الداخلية دائمًا ما يردد عبارة أنه إذا أصابه أي ضرر، فإن آخرين سوف يتحملون الضرر الحقيقي"، مضيفًا "لقد سيطر وزير الداخلية على أردوغان، ولعل هذا واضح من تهديداته بكشف المستور إلى أصابه سوء، فيما لا ترد السلطة على تلك التهديدات".

وتابع قليجدار أوغلو قائلا: "من بالسلطة لا يستطيعون قول شيء لصويلو، لأن (دولت) باهجه لي (زعيم حزب الحركة القومية حليف أردوغان) وكوادره البيروقراطية مع الوزير، ومن خلال دعمهم له، لأن الوزير يشارك ما يعرفه من أسرار عن الرئيس، مع باهجه لي"

ولفت إلى أن "هناك انزعاجا كبيرا داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، من الوضع الحالي. ولكن صويلو في وضع يسمح له بإدارة وزارة الداخلية، والاستخبارات الأمنية، ومخابرات الدرك، وجميع المحافظين، وحكام المقاطعات، ورؤساء الشرطة. إن صويلو يعرف كل أسرار أردوغان".

في السياق نفسه جدد زعيم المافيا التركية، هجومه على وزير الداخلية، حيث هدد بتصفيته، واتهمه بالفساد وسرقة حقوق اليتامى.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" توعد بكر بالكشف عن مزيد من فضائح وزير الداخلية، على أن يكون ذلك بعد 15 يوليو/تموز الجاري الذي يوافق الذكرى السنوية لمسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016

وأرفق بكر تغريداته بصورة تجمع أردوغان وصويلو خلال فعاليات حضرها الأول لحزبه بمدينة ديار بكر قبل أيام وكان هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع بين الطرفين منذ بدء نشر فضائح الوزير.

وعلق بكر على الصورة قائلا "أعدك ألا تدوم هذه الفرحة طويلًا، لتمضي ليلة 15 يوليو وسأضربك من نفس ذات المكان، سأجعلك تفقد عقلك"، مؤكدًا أنه على علم بخطط صويلو ضده، التي يناقشها في اجتماعات مجلس الوزراء.

واستطرد قائلا "تطير من السعادة مثل الأطفال لأنك التقطت صورة مع أردوغان، أعدك أن هذه الفرحة لن تدوم طويلاً، بضربة واحدة فقط أقتلع عينك وكليتك وذراعك وساقك. يا سليمان انتظرني بعد 15 يوليو، سأقودك إلى الجنون، سأضع صفارة في يدك وطرطور على رأسك. لكني سأكون رحيم وأزيد جرعة دوائك، لتتعلم احترام الذكاء، وتستسلم للتغريدات".

وزاد قائلا "أخبرتك يا صويلو أن هذه الأيام أسعد أيامك، ليس لديك خيار سوى قتلي، حتى موتي لن يكون خلاصك، كنت تقول في اجتماع مجلس الوزراء: نحن نتابع سادات بكر، الآن هو في هذا البلد، كنت تقول إنك تجري عملية ضدي في تركيا وفي البلد التي تستضيفني.. بينما تتابعني دقيقة بدقيقة، أتابعك دقيقة بدقيقة في كل مكان، بما في ذلك خطاباتك في مجلس الوزراء".

وزاد بكر قائلا: "احصل على دعم الأشخاص الذين تريدهم، لا أحد منهم أكبر مما حصلت عليه من دعم. تسرق عشرات المليارات من الدولارات، ورجال الشرطة يعانون مشاكل نفسية تصل بهم للانتحار، لأنهم عاجزون عن رعاية أسرهم، بسبب رواتبهم التي لا تتجاوز 5 أو 6 آلاف ليرة، دعائي وصلاتي من أجل كل الأطفال الذين جعلتهم يبكون".

على الصعيد نفسه اعتقلت الشرطة التركية 15 شخصًا خلال حملة أمنية نظمتها في مدينة إسطنبول، اليوم، ضد التشكيل الذي يقوده بكر، ردًا على قيامه بالكشف عن فضائح وجرائم النظام الحاكم.

وداهمت الفرق الأمنية عناوين المطلوبين للقبض على 18 شخصًا قال النظام إنهم "متورطون في جرائم نهب تابعة للمنظمة.

العملية تمت بشكل متزامن لتتمكن القوات من اعتقال 15 من المطلوبين، فيما تتواصل الجهود من أجل إلقاء القبض على الباقين.