شكرا لقرائتكم فيروس كورونا بريطانيا: رفع معظم قيود كورونا اعتباراً من 19 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤتمراً صحافياً، الاثنين، يعلن فيه قراره النهائي بشأن رفع جميع قيود كورونا اعتباراً من 19 يوليو الحالي.

وكان جونسون حذر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، من أن جائحة كورونا لم تنته بعد، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية رصد متحور "دلتا" في 104 دول حول العالم.

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بوريس جونسون

وأضاف جونسون في بيان أن الإصابات ستزيد عندما نرفع القيود، مؤكدا أن لديه خطةً ورسالةً واضحة، وحث مواطنيه على تحمل المسؤولية، محذرا في الوقت ذاته من استمرار الجائحة.

يذكر أن رئيس الوزراء طرح في الأسبوع الماضي مقترحات لإلغاء القواعد المتعلقة بوضع الكمامات والتواصل الاجتماعي وتعليمات العمل من المنزل، فيما سماه "طريقٌ باتجاه واحد إلى الحرية".

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون خططا لإزالة جميع قيود كوفيد-19 المتبقية تقريبا في إنجلترا اعتبارا من 19 يوليو على الرغم من ارتفاع الحالات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور.

وتطبق بريطانيا أحد أسرع برامج التطعيم في العالم مع تلقي أكثر من 87% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كوفيد-19 وتلقي 66% جرعتين.

ورغم ذلك فقد شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات إلى معدلات لم تشهدها البلاد منذ الشتاء.

وتقول الحكومة إنه على الرغم من زيادة الإصابات فما زالت الوفيات ودخول المستشفيات أقل بكثير من ذي قبل وهذا دليل على أن اللقاحات تنقذ الأرواح.