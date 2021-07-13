شكرا لقرائتكم خبر عن متخافش من السرقة.. تركيب كاميرات بأماكن انتظار المركبات فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد القانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، من القوانين المهمة جدا للتصدى للفوضى وضبط الشارع من ناحية، وتعظيم موارد الدولة ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة من ناحية أخرى، وفيما يلى نستعرض التزام الشركات والأفراد أصحاب حق الاستغلال باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة، موضحًا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم.

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة - مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة.