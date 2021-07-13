اليوم.. الثقافة تعلن جوائز مسابقات الدورة 52 لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعلن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة ال 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، بقاعة المنارة، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في تمام السادسة مساء الثلاثاء المقبل 13 يوليو الجاري.

وأكدت عبدالدايم، أن حرص وزارة الثقافة على إقامة هذه المسابقات بصفة دورية منتظمة ضمن فعاليات معرض الكتاب الذي يعد الحدث الأهم على الصعيد الثقافي لمنطقتنا العربية، إنما يأتي في إطار مستهدفات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة التنموية باكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل قدراتهم ورعايتهم، من خلال إحداث حالة من التنافسية البناءة التي تمثل حافزا للمبدعين والموهوبين من الكتاب والباحثين والناشرين للمزيد من إنتاج القيم الإبداعية المضافة لرصيد المعرفة المؤصلة لحضارتنا حفاظاً علي هويتنا الثقافية المتفردة.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي، ولمدة شهر كامل، واشتملت المسابقات علي 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي، و 2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

وكانت شرَط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على ان يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهاً بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.