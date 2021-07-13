وزير الطيران المدني: أسعار تذاكر الطيران الداخلية انخفضت بشكل كبير لتشجيع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

قال وزير الطيران المدني محمد منار إن أسعار تذاكر الطيران الداخلية انخفضت بشكل كبير من أجل تشجيع السياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ والغردقة تصل إلى 2150 جنيهًا، وسعر تذكرة أسوان والأقصر تزيد قليلًا نظرا لبُعد المسافة.

وأضاف الوزير -خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" الفضائية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب مساء اليوم الإثنين- أن قيمة تذكرة الطيران الداخلي كانت تصل إلى 4500 جنيه حتى يناير 2021، حيث تم تدشين مبادرة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو، وكانت قيمة تذكرة الأقصر تبلغ 1500 جنيه، والغردقة/ شرم الشيخ 1800 جنيه، والآن يبلغ سعر التذكرة 2150 للغردقة وشرم الشيخ.

وكشف الوزير عن تنسيق كامل بين وزارتي الطيران المدني والسياحة، معلنًا أنه تم طرح مقاعد 160 رحلة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك نظراً لكثرة الإقبال خلال فترة العيد.

وتابع وزير الطيران أنه لا يوجد أي نوع من أنواع القيود على الشركات الخاصة وغير التابعة للحكومة في تسيير رحلات طيران داخلية، مؤكدًا أن شركة "مصر للطيران" لا تحتكر الطيران الداخلي، بل هو مفتوحا لكل الشركات العاملة في مصر.

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