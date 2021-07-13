اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث جامعة القاهرة".

وتعاد إجراءات محاكمة المتهم على خلفية صدور حكم غيابي ضده في القضية، لإدانته بارتكاب جرائم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية.

وجهت النيابة إلى المتهم مع آخرين ارتكاب جرائم الإخلال بالأمن والنظام العام والتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وحيازة وإحراز أسلحة وزجاجات مولوتوف، كما ساقت النيابة إليه ارتكاب جرائم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات.