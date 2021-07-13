شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الحوثي ينسق مع «داعش والقاعدة» برعاية إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على أن الميليشيات الحوثية تنسق مع التنظيمات الإرهابية برعاية إيرانية وقال الإرياني: إن الفبركات والأكاذيب التي تروجها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن اصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية في المعارك الدائرة بمحافظة البيضاء، ذر للرماد في العيون.

وأضاف الإرياني، أن هذه الفبركات محاولة بائسة للتغطية على التخادم والتنسيق الميداني بين ميليشيا الحوثي وتنظيمي «القاعدة، داعش» برعاية إيرانية، والتي تكشفت تفاصيلها منذ الانقلاب.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي تحاول وصم كل من يقف ضدها من اليمنيين بتهم الانتماء للقاعدة وداعش، بينما الواقع أنها ومنذ احتلالها العاصمة صنعاء واستيلائها على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، قامت ببناء علاقة وثيقة مع التنظيمات الإرهابية، واتسمت العلاقة بين الطرفين بالتعاون والتخادم في مختلف المجالات.

وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي قامت بالإفراج عن (252) سجينا إرهابيا في سجون جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، ووفرت ملاذا آمنا لأفراد التنظيمات الإرهابية، ومكنتهم من تشييد وتحصين مواقعهم في عمق مناطق سيطرتها، ولم تدخل معهم في أي مواجهات، بل تم تنسيق العمليات القتالية بين الطرفين لمواجهة الجيش الوطني والمقاومة‏ الشعبية.

وأضاف: «منذ الانقلاب عقد الطرفين تفاهمات ميدانية في أكثر من جبهة للانسحاب من مناطق وتسليمها للحوثيين للالتفاف على الجيش الوطني، وتبادل الأدوار الإجرامية المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها العربي والإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، امتداد لعلاقتهم المشتركة بالنظام الإيراني‏».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في وقف الإرهاب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، ودعم جهود الحكومة الشرعية لحسم معركتها ضد الانقلاب، ومواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني، وإقامة الدولة التي ينشدها كل اليمنيين.