شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: حجز 3 مسؤولين على خلفية حريق مستشفى الحسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين، مؤكدا البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادث.

وأشار "الكاظمي"، خلال اجتماع طارئ للحكومة مساء أمس، إلى توجيه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

وشدد على توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

وأشار إلى اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادث.