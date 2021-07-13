خطوة ما قبل الاعتذار.. الحريري يعرض تشكيل حكومته في بعبدا الثلاثاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت ”الخليج 365” أن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، سيزور القصر الرئاسي "بعبدا" الثلاثاء لتقديم تشكيل حكومته.

وخلال الزيارة، سيطلع الحريري الرئيس اللبناني ميشال عون على تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيراً، بنفس روحية التشكيلات السابقة، تكون بمثابة آخر عرض وزاري يقدمه قبل أن يتجه نحو الاعتذار عن المهمة في حال رفضها بحسب مصادر.

وفي السياق، أعلن نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش أنّه "إذا لم يحدث شئ إيجابي حتى الخميس المقبل، سيتقدم الرئيس المكلّف سعد الحريري باعتذار عن تشكيل الحكومة بالأطر والأصول الدستورية المعمول بها".

وإلى ذلك، سيقوم الحريري غدا الأربعاء بزيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن يعود إلى بيروت مساء اليوم نفسه، حيث سيكون له مقابلة تلفزيونية من المرجح ان تكون يوم الخميس يشرح فيها حيثيات المرحلة وخبايا المفاوضات منذ التكليف حتى الاعتذار.

ولوحت فرنسا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة لبنانيين بنهاية الشهر الحالي.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان،أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى توافق بشأن الإطار القانوني لفرض عقوبات على القادة اللبنانيين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي للصحفيين في بروكسل: "لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر والآن هناك حالة طوارئ كبيرة لسكان يعيشون في محنة".

وأضاف أن الهدف من فرض عقوبات على القادة اللبنانيين هو الضغط لتشكيل حكومة مستقرة.

وفشل لبنان بتشكيل حكومة جديدة منذ نحو 10 أشهر على تكليف الحريري تشكيلها، نتيجة خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية على تقاسم الحصص، فيما يغرق البلد بأزمة اقتصادية خانقة.