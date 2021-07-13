حريق مستشفى الحسين.. محافظ ذي قار العراقية يوجه بـ"لجنة عليا" للتحقيق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه أحمد غني الخفاجي محافظ مدينة ذي قار العراقية، الثلاثاء، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات حريق مستشفى الحسين.

وذكر بيان عن مكتب المحافظ، أنه وجه "باعلان الحداد العام على أرواح الضحايا، وتعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الثلاثاء".



وقرر أيضاً "تشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي، تتألف من النائب الأول لمحافظ ذي قار رئيسا، ومعاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، وعضو من دائرة صحة ذي قار، وممثل من قيادة عمليات سومر، وممثل عن قيادة شرطة المدينة، وممثل عن مديرية أمن ذي قار، وممثل عن مديرية الدفاع المدني".



وأعلن قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، الانتهاء من إخماد نيران مركز الشفاء المحترق في مستشفى الحسين التعليمي.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية حول حريق مستشفى الإمام الحسين.



وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي، فإن الاجتماع سيتناول الوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

وأعلن الدفاع المدني العراقي، الثلاثاء، إخماد حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار بشكل كامل.

وقالت مصادر طبية عراقية لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إن عدد ضحايا حريق مركز عزل كورونا بمستشفى الحسين، جنوبي العراق، ارتفع إلى 41 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

قال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إن حريق مركز عزل مرضى كورونا بمستشفى الحسين، جنوبي العراق، بدأ في الغرفة الخاصة بأنابيب الأكسجين.

وقال مصدر طبي عراقي لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إن أغلب ضحايا حريق مركز عزل كورونا يصعب التعرف عليهم لتفحم الجثث.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين، حالة الطوارئ في محافظة ذي قار، بعد اندلاع حريق بمركز عزل مصابي كورونا بمستشفى الحسين، جنوبي العراق.