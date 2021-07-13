شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام يدعو وزير الأوقاف الاستعانة بالمفكرين لإلقاء خطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن يتم الاستعانة بالمفكرين والمثقفين لإلقاء خطب الجمعة وصعود المنابر.

وقال "عصام" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى حضور وزير الأوقاف: لماذا لم يتم الاستعانة باصحاب الخبرات وأصحاب الفكر والثقافة والتنوير لصعود المنابر.

وأشار عصام إلى أن هناك أئمة يلقون الخطب بشكل جيد لكنه أكد فى الوقت ذاته أننا بحاجة لأصحاب الفكر بجوار هؤلاء الأئمة للنهوض بوعي المواطنين وفكرهم.

فيما أكد النائب مجدي عاشور أن هناك من يستغل فكرة بناء المساجد من أجل تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، ومشيرا في كلمته لوزير الأوقاف إلي أن هناك شكاوى ترد لهم كأعضاء مجلس نواب من موظفين وعمال تم تعيينهم بمساجد في محافظات غير التي يسكنون فيها.