لبنان يتيح توزيع المساعدات عبر منصة مفتوحة أمام المانحين لضمان العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (أ ش أ)

أكدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر أن كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة تمر عبر أطرها الصحيحة، وأنه يجب أن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها على جميع اللبنانيين لا سيما الأكثر حاجة منهم، وذلك عبر منصة خاصة مفتوحة أمام الدول المانحة والمجتمع الدولي والمهتمين وكل اللبنانيين تنفيذًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة زينة عكر مع السفيرتين الأمريكية دوروثي شيا والفرنسية آن جريو لمناقشة الأوضاع في لبنان ونتائج زيارتهما إلى المملكة العربية السعودية.

وأطلعت السفيرتان الوزيرة عكر على نتائج لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين، وعرضتا الاستراتيجية المتبعة في لبنان لتسلم المساعدات وتوزيعها بطريقة عادلة، إضافة إلى متابعتها على ضوء المستجدات.

وكانت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا قد أصدرتا بيانا مشتركا -عقب عودتهما من المملكة العربية السعودية- أكدتا فيه الحاجة الماسة إلى تشكيل حكومة لبنانية تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات.

وأشارت السفيرتان -في بيانهما المشترك- إلى أن الحكومتين الفرنسية والأمريكية، وكذلك شركاء آخرين، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.