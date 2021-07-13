تأكيد أوروبي بضرورة الالتزام بخريطة الطريق في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رسائل مباشرة من دول أوروبية تؤكد ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، محذرةً من أي محاولة من شأنها التمديد للحكومة أو الالتفاف على مخرجات ملتقى الحوار الليبي، وذلك بحسب ما أكده مصدر حكومي ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر الحكومي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد لعدد من المسؤولين الأوروبيين، ومنهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل التزام حكومته بتنفيذ خريطة الطريق، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل، فضلاً عن دعمه للمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس للتحضير للاستحقاق الانتخابي.

وأكد المصدر الحكومي أن عدداً من المقربين لرئيس حكومة الوحدة تسببوا في خلافات بين الدبيبة، وعدد من المسؤولين العرب بسبب رغبته في التمديد لحكومته وهو ما ترفضه الدول العربية المعنية باستقرار ليبيا، مشيراً إلى أن رئيس حكومة الوحدة يسعى لإبرام تحالفات سياسية واقتصادية مع الدول التي تدعم التمديد لحكومته حال فشل توصل ملتقى الحوار لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وفي طرابلس، أكدت نجوى أوهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الالتزام بموعد إجراء الانتخابات حسب خريطة الطريق الأممية، لافتة إلى أن المشاورات مستمرة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتعيين وزير للدفاع، مشيرة إلى إصدار المجلس الرئاسي الليبي قراراً بإلغاء التعيينات الأخيرة في السفارات الليبية في الخارج، والتي أثارت جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك فيما دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة، أمس، مجلس النواب لاستئناف الحوار والوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، وذلك في رسالة وجهها مكتب رئاسة المجلس إلى نظيره في البرلمان الليبي، مشيرة إلى عدم التوصل إلى توافق في ملتقى الحوار السياسي في جنيف، منوهة إلى ما سبق إحرازه من اتفاق خلال اجتماع الغردقة بشأن هذا المسار الدستوري.

ويرفض عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للدولة القرارات الفردية التي يتخذها رئيس المجلس «الإخواني» خالد المشري الذي يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل وتمسكه بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور التي تخدم أجندة «الإخوان» والمتحالفين معهم.

وقال ناجي مختار رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة في تصريحات لـ«الاتحاد» إن رئيس المجلس خالد المشري يعتبر رئيساً تسييرياً للمجلس من يوم غد الأربعاء، مؤكداً أن أي مواقف تصدر عنه تمثل رأيه الشخصي فقط ولا تمثل مجلس الدولة خاصة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء الانتخابات والمناصب السيادية، وذلك وفق النظام الداخلي للمجلس الذي تقرر فيه إقامة الانتخابات التجديد لرئاسة مجلس الدولة.