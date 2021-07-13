تمديد الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ذلك جاء في أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ونص قرار رئيس الجمهورية في مادته الأولى بحسب الوكالة على أنه «نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو الجاري». ونص القرار في مادته الثانية على أن «القوات المسلحة والشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ».