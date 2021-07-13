السودان: عودة الحياة إلى طبيعتها في «بورتسودان»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أمر وزير الداخلية السوداني الفريق أول عز الدين الشيخ بإزالة المتاريس، وفتح الطرق وإعادة الحياة بصورة طبيعية في مدينة بورتسودان في ظل انتشار أمني واسع وحملات تفتيش منعاً لحمل السلاح.

جاء ذلك خلال قيامه والوفد الوزاري أمس، بالوقوف ميدانياً على الأوضاع الأمنية في مناطق الصراع القبلي في أحياء المدينة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لولاية البحر الأحمر عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة بورتسودان ليلة السبت، حيث قام الوفد بتقديم العزاء لأسر الضحايا.