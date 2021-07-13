السعودية وعُمان: مواصلة جهود الحل السياسي في اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد، وكالات)

أكدت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أمس، تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وذكر البلدان في بيان مشترك بمناسبة زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة أمس الأول، واختتمها أمس، أن الحل السياسي للازمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2216» ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

وبالنسبة للملف النووي الإيراني، أكد الجانبان السعودي والعماني أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال معه بكل مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

واتفقت المملكة والسلطنة على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين.

ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق «السعودي - العماني» برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات.

كما رحبا بالتواصل الفاعل بين الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين موجهين بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عمان 2040» وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة «الدقم» والتعاون في مجال الطاقة بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.

ورحبا بانعقاد مجلس الأعمال «السعودي - العُماني» عبر الاتصال المرئي في 4 يوليو الجاري بمشاركة رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيسي مجلس الأعمال «السعودي - العماني» من الجانبين والذي سيعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين ويزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال وعقد المؤتمرات والمعارض وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي أعلن عنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ورحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها عبر التقنيات المتاحة باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة، وهي الخفض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، مؤكدين أهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، وذلك لإسهامها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً.

واتفق الجانبان على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والمجال الصحي والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية مؤكدين العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ووجه سلطان عمان هيثم بن طارق دعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة سلطنة عمان.

واختتمت أمس، الزيارة الرسمية التي قام بها سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة العربية السعودية واستمرت يومين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه كان في وداع السلطان هيثم لدى مغادرته المملكة بمطار «خليج نيوم» ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما كان في وداعه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود وسفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل آل سعيد.

وزير الداخلية السعودي يبحث ونظيره العُماني التنسيق الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية العُماني حمود البوسعيدي أمس، في مدينة نيوم شمال غرب المملكة التنسيق الأمني بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين. وبحث اللقاء الذي جاء على هامش «زيارة دولة» بدأها سلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سبل تعزيز مسارات التعاون.