الميليشيات تقصف مجمع «إخوان ثابت» في الحديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

عاودت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، استهداف مجمع «إخوان ثابت» الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة، وأحرقت مخزناً لمصنع الألبان والبقوليات، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر عاملة أن الميليشيات الحوثية شنت قصفاً متكرراً بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون وبشكل مباشر على مخزن يحتوي مواد خام قابلة للاشتعال ما أدى إلى اندلاع حريق هائل ألتهم كل محتويات المخزن.

وأكدت المصادر أن الخسائر المادية باهظة وستؤثر سلباً إلى حد كبير في تعطل خطوط الإنتاج، كما أكدت أن الجرائم المتكررة بحق المجمع الذي يعد أحد أكبر المنشآت الصناعية والتجارية في الحديدة، من شأنها إحباط الجهود الكبيرة المبذولة من قبل إدارة المجمع لإعادة تشغيل معظم خطوط الإنتاج في مصانعه المختلفة الأمر الذي يحرم نحو 9 آلاف عامل وعاملة من مصدر دخلهم.