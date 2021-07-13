عشرات القتلى بحريق مركز لعزل مرضى كورونا في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، مساء الاثنين، مقتل العشرات في حريق التهم مركزا لعزل المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى وسط مدينة الناصرية الواقعة جنوب العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات جراء الحريق ارتفعت إلى 36.

كان الدكتور حيدر الزاملي الناطق الإعلامي لدائرة صحة محافظة ذي قار قال في وقت سابق إن "عدد ضحايا حريق مركز عزل المصابين بكورونا في الناصرية بلغ 35 قتيلا قضوا حرقاً في مركز العزل الذي تعرض إلى حريق هائل".

وأضاف أن "البحث جار عن ضحايا آخرين، وهناك عشرات حالات الاختناق داخل المركز".

وأفاد مراسل صحفي إن الحريق كان لا يزال يحاصر المرضى داخل المركز فيما تحاول فرق الإطفاء إخماد النيران.

وأفاد مصدر طبي إنه تم إجلاء 16 مريضا من المركز الطبي وسط الحريق.

في وقت لاحق، أعلن مدير الدفاع المدني، في تصريحات صحفية، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتواصل عمليات إخماد النيران.

وذكر شهود أن حصيلة الضحايا ربما ترتفع إلى 60 شخصا وكذا المصابين بحالات اختناق بعد إخماد النيران بشكل كامل والشروع بعمليات البحث عن الضحايا تحت ركام الحريق.

وفي أبريل الماضي، وقع حريق مماثل في مستشفى مخصص لمرضى كورونا في العاصمة بغداد أسفر عن أكثر من 80 قتيلا.