اجتماع طارئ للكاظمي جراء الحريق في المستشفى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية العراقية للوقوف على أسباب الحريق في المستشفى الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصاً.

وقتل أكثر من 40 شخصاً جراء اندلاع حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية العراقية ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وتم إنقاذ 20 شخصاً، إلى جانب حدوث 6 حالات اختناق، تمت السيطرة على حالتهم. وأفادت المعلومات الأولية أن الحريق ناجم عن انفجار أنبوبة أوكسجين.

وفي أعقاب الحادث، توجه الكاظمي إلى ذي قار لمتابعة حريق مستشفى العزل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).