الخارجية الأميركية: وحدها طهران تحدد موعد استئناف المحادثات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن الولايات المتحدة لن تفرض مهلة نهائية بشأن جولة سابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لكن طهران وحدها هي التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف المحادثات.

وقال: “لن نفرض مهلة نهائية بشأن هذه المحادثات، لكننا… نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في نهاية المطاف”.

في هذا المجال، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، استعداد الولايات المتحدة للعودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إيران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها لخوض الجولة السابعة من المفاوضات في فيينا.