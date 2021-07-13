بالفيديو – قتلى وجرحى جراء حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 11:36 مساءً

سقط عدد من القتلى والجرحى مساء اليوم الإثنين جراء اندلاع حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية العراقية ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وفاة 25 شخصاً، وإصابة 14 آخرين في حادث الحريق، الذي وقع بمستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار. وأعلنت وزارة الصحة العراقية حال الطوارئ جراء الحريق الهائل.

وتم إنقاذ 20 شخصاً، إلى جانب حدوث 6 حالات اختناق، تمت السيطرة على حالتهم. وأفادت المعلومات الأولية أن الحريق ناجم عن انفجار أنبوبة أوكسجين.

وفي أعقاب الحادث، توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى ذي قار لمتابعة حريق مستشفى العزل.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).