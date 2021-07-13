عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى كورونا في ذي قار العراقية

الثلاثاء 13 يوليه 2021

الخليج 365

ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى للعلاج من فيروس كورونا بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 41 قتيلا وإصابة العشرات.



وقالت مديرية صحة ذي قار العراقية إن من بين قتلى حريق مستشفى العزل اثنان من الكادر الطبي إضافة إلى فرد أمن، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع إذ لا يزال كثير من المرضى مفقودين.

وأوضح الدكتور حيدر الزاملي الناطق الاعلامي لدائرة صحة ذي قار أن "20 مريضا تم انقاذهم خلال عمليات الاخلاء التي جرت والتي شارك فيها عدد كبير من فرق الدفاع المدني".

وقال أحد العاملين في مجال الصحة قبل أن يدخل المبنى المشتعل إن النيران تحاصر الكثير من المرضى داخل جناح مرضى كورونا وإن فرق الإنقاذ تكافح للوصول إليهم.

وأعلنت المديرية حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وقالت مصادر رسمية إن الحريق ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وقال شرطي في الموقع إن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق.

من جهته عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات الحريق.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن حريقاً اندلع مساء الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.