شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 19 وفاة و1770 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء أمس الإثنين تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 377 ألفا و 364، في حين تم تسجيل 19 حالة وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2136.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 331 حالة في العناية المركزة. وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1694 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 357 ألفا و 256 حالة.