شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين إلى 41 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الدكتور عمار بشار، المتحدث باسم دائرة صحة محافظة ذي قار العراقية، أن عدد الجثث التي تم انتشالها في حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمى في مدينة الناصرية وصل إلى 41 جثة.

وقال في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين إن الطاقة السريرية لمركز عزل المصابين بفيروس كورونا تبلغ 100 سرير وعدد الراقدين 63 مصابا بكورونا قبل لحظة اندلاع الحريق، مشيرا إلى أن عدد الجثث التي تم انتشالها وصل إلى 41 جثة لحد الآن.

وأعلن المدير العام لدائرة الدفاع المدني في العراق اللواء كاظم بوهان أن قوات الدفاع المدني استعانت بفرق الدفاع المدني في محافظتي المثنى وواسط للمشاركة في إخماد النيران التي اندلعت في مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي.

وقال مدير الدفاع المدني في تصريحات صحفية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتواصل عمليات إخماد النيران.

وأعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار حالة الإنذار القصوى لمواجهة تداعيات الحريق الهائل في مستشفى الحسين التعليمى.

وذكر شهود أن عدد الضحايا ربما يرتفع إلى 60 شخصا وكذا المصابين بحالات اختناق بعد إخماد النيران بشكل كامل والشروع بعمليات البحث عن الضحايا تحت ركام الحريق.

وأوضح الشهود أن النيران اندلعت اليوم في المستشفى جراء انفجار أسطوانة أوكسجين، مما تسبب بارتفاع النيران التي التهمت أجزاء من مركز العزل حيث سارعت الأجهزة الأمنية والطبية إلى إنقاذ الراقدين فيما لايزال آخرون محاصرين بسبب شدة النيران.