شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تعزيز العلاقات مع «الأوروبي» في مواجهة الصين وروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اعتزامها العمل على إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، داعية أعضاء الاتحاد إلى المساعدة في مواجهة الصين وروسيا.

وفي أول زيارة لها كوزيرة للخزانة الأمريكية إلى مقر الاتحاد الأوروبي، أعادت يلين الحديث مرة أخرى إلى الشراكة و"النظام الدولي القائم على القواعد" الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، قبل أن تتحدث عن ثلاث دول قالت إنها تعرض هذا النظام للخطر.

وقالت يلين في تصريحات تعتزم طرحها على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: "نحتاج معا إلى مواجهة المخاطر التي تهدد مبادئ الانفتاح والمنافسة والشفافية والخضوع للمحاسبة.. هذه التحديات تشمل الممارسات الاقتصادية غير العادلة والسلوك الشرير وانتهاك حقوق الإنسان في الصين، والانتهاكات المستمرة لنظام حكم الرئيس لوكاشينكو في بيلاروس، والسلوك الشرير المتنامي والمستمر لروسيا".