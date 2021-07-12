بعد تلقيهم جرعتي لقاح سينوفاك.. إصابة أكثر من 600 عامل طبيّ بكورونا

12 يوليو , 2021

أصيب أكثر من 600 عامل طبي في تايلاند بمرض "كوفيد-19" بعد تلقيهم كلتا جرعتي لقاح "سينوفاك" الواقي من فيروس كورونا، حسبما أفادت وزارة الصحة التايلاندية.

وأوضحت الوزارة أن 618 من أصل 677348 عاملا طبياً جرى تطعيمهم بالكامل ضد كورونا أصيبوا بالفيروس خلال الفترة من نيسان الماضي حتى تموز، مضيفة أن إحدى الممرضات توفيت ويعاني عامل طبي آخر من حالة حرجة.

وأعلن أحد المسؤولين الكبار بوزارة الصحة، أن مجموعة من الخبراء أوصت العاملين الطبيين ممن يعمل في قطاعات شديدة الخطورة بتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأعلنت البلاد اليوم الأحد عن تسجيل 9418 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد منذ بداية جائحة كورونا.

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