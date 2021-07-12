منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات «كورونا»

12 يوليو , 2021

حذّرت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الناس، من الجمع بين لقاحات «كوفيد – 19» التي تنتجها شركات مختلفة ووصفت هذا التوجه بأنه «خطير»، لأنه لا تتوافر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: «إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)»، وتابعت: «سيكون الوضع فوضوياً في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها».

إقرأ أيضاً:

منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم الصيني