منظمة الصحة العالمية تحذر من الجمع بين لقاحات «كورونا»

12 يوليو , 2021
UNICEF/PAHO/Karina Zambrana
حذّرت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الناس، من الجمع بين لقاحات «كوفيد – 19» التي تنتجها شركات مختلفة ووصفت هذا التوجه بأنه «خطير»، لأنه لا تتوافر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: «إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)»، وتابعت: «سيكون الوضع فوضوياً في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها».
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