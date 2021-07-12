قرار لـ"الرئاسي الليبي" بشأن السفارات بالخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المجلس الرئاسي الليبي، إلغاء قرار وزارة الخارجية بتكليف مستشارين بالسفارات الليبية بالخارج.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس ألغى قرار وزارة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين في سفارات ليبيا بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية، والمعايير المهنية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الإثنين بطرابلس، أن المجلس سيتخذ خطوات مماثلة قريبًا، وبعد استكمال مشاوراته، بتكليف شخصية توافقية بمهام وزير الدفاع، وعدد من الوكلاء في إطار جهوده الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد توصل لجنة 5+5 إلى افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.

وأشارت في السياق نفسه إلى جهود توحيد المؤسسة المصرفية، واستلام المجلس الرئاسي خلال اليومين الماضيين النسخة الكاملة لتقرير المراجعة والتدقيق لحسابات المصرف المركزي، بعد قرابة 3 سنوات من العمل من قبل شركة "ديلويت" المتخصصة في التدقيق والمراجعة، وضرورة توحيد المصرف المركزي.

وحول تصريح نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني بإصدار مرسوم بقوة القانون لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قالت إن عدم توصل ملتقى الحوار مؤخرًا إلى قاعدة دستورية، فإن المجلس الرئاسي يسعى جاهدا لإحداث توافق بين النواب والدولة، لإصدار قاعدة دستورية والالتزام بخارطة الطريق من أجل تسليم السلطة لجهة منتخبة.

وبشأن ملف المصالحة، أعلنت عن قرب الإعلان عن تسمية هيئة إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاستمرار في عقد ملتقيات المسارات الأخرى.

واستعرضت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، الخطوات التي اتخذها المجلس مع الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ التدابير الصحية لمجابهة تحورات فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة وضع تدابير صحية في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، والإسراع في تسهيل عودة الليبيين العالقين في الخارج والتقيد بما يلزم من إجراءات صحية لدى عودتهم للوطن، لضمان سلامتهم والحد من تفشي الوباء.