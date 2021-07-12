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انطلاق منتدى الأعمال المغربي الإماراتي بمدينة العيون

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

انطلقت بمدينة العيون في الصحراء المغربية، اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المغربي الإماراتي ، تحت شعار أفق جديد وشراكات جديدة.

وحضر فعاليات افتتاح المنتدى، الذي يستمر يومين، وتنظمه جهة العيون الساقية الحمراء، والي الجهة عبد السلام بيكرات، ورئيس مجلس الجهة حمدي ولد الرشيد، وقنصل الإمارات بمدينة العيون في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية عيسى البلوشي.

وأشاد قنصل الإمارات في كلمته، بالمشاريع التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد على أن انخراط بلاده في دعم تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

كما شدد البلوشي على أن انعقاد هذا المنتدى،يعكس روح الأخوة المغربية الإماراتية.

وقال،إنه يترجم العلاقات المتميزة بين البلدين والتي تمتد في كل أنحاء المملكة، بما فيها الصحراء المغربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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