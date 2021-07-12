اعتقال مسؤول عبوات داعش الناسفة في الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السطات الأمنية في العراق، اليوم الإثنين، عن اعتقال قيادي "خطير"، ينتمي لعناصر تنظيم داعش في شمال البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان لها، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "مكتب مكافحة إجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى تمكن وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المكنى (أبو يوسف أسد الأمنية) وكان المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل".

وأضاف البيان،: "كما استلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل ، وجاء باعترافاته عن آثار الإصابة في جسمه أنه أصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض عليه في منطقة حي اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك.

وتصاعدت حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات الأمنية بين الحين والآخر.

ورغم فقدان التنظيم للمناطق التي سيطر عليها في يونيو/حزيران 2014، وانهيار دولة "الخلافة"، المزعومة، إلا أن خلاياه الإرهابية ما زالت قادرة على تهديد الأمن العراقي في مناطق عدة.

وتطارد القوات العراقية فلول التنظيم عبر سلسلة عمليات عسكرية متلاحقة، غالباً ما تسفر عن قتل واعتقال عناصر لداعش.