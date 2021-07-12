شكرا لقرائتكم خبر 849 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية السعودي بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال يونيو الماضي تقديم 1084 خدمة وزعت على 849 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ186 مريضا، تنوعت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 663 شخصا.
وفيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ1,910 مستفيدين خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، قدمت العيادات الطبية بمخيم وعلان للنازحين بحرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها لـ140 مستفيدا، والعيادات المتنقلة بالخوخة في الحديدة لـ3,882 مستفيدا.
كانت هذه تفاصيل خبر 849 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية السعودي بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.