شكرا لقرائتكم خبر 849 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية السعودي بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال يونيو الماضي تقديم 1084 خدمة وزعت على 849 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ186 مريضا، تنوعت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 663 شخصا.

وفيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ1,910 مستفيدين خلال أسبوع بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، قدمت العيادات الطبية بمخيم وعلان للنازحين بحرض التابعة لمحافظة حجة خدماتها لـ140 مستفيدا، والعيادات المتنقلة بالخوخة في الحديدة لـ3,882 مستفيدا.