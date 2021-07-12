شكرا لقرائتكم خبر مقتل 20 مسلحا في معارك شرق الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إن المعارك شهدت في الحصيلة الأولية سقوط خمسة جنود في ساحة الشرف، وسقوط 15 عنصرا في صفوف العدو».
وأضاف أنه بسبب الاشتباكات تشتت الأهالي في كل الاتجاهات، داعيا إياهم إلى العودة بعد أن بات الوضع تحت سيطرة الجيش.
وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس إثنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج وإثنيات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 20 مسلحا في معارك شرق الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.