مقتل 20 مسلحا في معارك شرق الكونغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 5 عسكريين و15 مسلحا مصرعهم في معارك خلال اليومين الماضيين بين الجيش وتحالف جماعات مسلحة من إثنية تعيش في مرتفعات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في إقليم جنوب كيفو إن المعارك شهدت في الحصيلة الأولية سقوط خمسة جنود في ساحة الشرف، وسقوط 15 عنصرا في صفوف العدو».

وأضاف أنه بسبب الاشتباكات تشتت الأهالي في كل الاتجاهات، داعيا إياهم إلى العودة بعد أن بات الوضع تحت سيطرة الجيش.

وتشهد منطقة المرتفعات نزاعا بين جماعات مسلحة مشكلة على أسس إثنية، ولا سيما التوتسي الكونغوليين من أصول رواندية وبانيامولينج وإثنيات أخرى.