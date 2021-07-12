شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق علي 10 اقتراحات برغبة بشأن المستشفيات وإنشاء مركز لعلاج الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس للنواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الفتاح محمد، بشأن إنشاء مركز خاص بحالات الإدمان بمستشفى المطرية التعليمي- محافظة القاهرة.

وأكد النائب أحمد عبد الفتاح، مقدم الاقتراح برغبة، علي ضرورة التصدي ومواجهة قضية انتشار الإدمان التي تشكل خطورة كبيرة علي المجتمع، مطالبا بتكثيف حملات التوعية من قبل كل الجهات المعنية، سواء وزارات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، أو المؤسسات الدينية والإعلامية، للتوعية بخطورة هذه الظاهرة القبيحة والضارة علي المجتمع والفرد.

ودعا إلي ضرورة زيادة عدد مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأن تكون أسعار العلاج مناسبة لتشجيع المصابين بالإدمان علي العلاج.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر - رئيس اللجنة، وعبدالله أحمد عبدالله، بشأن تحويل مركز طبى ميت حلفا بمحافظة القليوبية إلى مستشفى عام أو قروى، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن تحويل مستشفى أبو المنجا المركزي إلى مستشفى عام مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن تزويد مستشفى بلقاس بجهاز أشعة رنين مغناطيسي – محافظة الدقهلية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية المحمودية كمركز رعاية أولية - مركز دكرنس- محافظة الدقهلية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ريفا بمدينة أسيوط محافظة أسيوط إلى مركز طبى نموذجي.

وشهد الاجتماع الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مريم عبدالملك، بشأن تطوير المركز الطبي بقرية صنبو التابعة لمركز ديروط – محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بمنشية البكاري بمنطقة فيصل- محافظة الجيزة إلى مستشفى تكاملي، والاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنشاء معهد للتمريض خلف الوحدة الصحية البحرية بالهانوفيل بجوار نقطة فوزى معاذ- محافظة الإسكندرية، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن إدراج مستشفى الشهداء الةمركزي - مركز الشهداء- محافظة المنوفية ضمن خطة الوزارة للبدء في إعادة بناءها.