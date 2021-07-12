شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى الإجمالى للدولة لتصل إلى 4.4% كذلك ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت في مصر ليصل إلى 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021 ، بالإضافة إلى ارتفاع حجم اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 99.82 مليون بنهاية نفس الشهر، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى الإجمالى للدولة وعدد مستخدمى المحمول والانترنت في مصر: