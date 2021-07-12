شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى الإجمالى للدولة لتصل إلى 4.4% كذلك ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت في مصر ليصل إلى 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021 ، بالإضافة إلى ارتفاع حجم اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 99.82 مليون بنهاية نفس الشهر، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلى الإجمالى للدولة وعدد مستخدمى المحمول والانترنت في مصر:
- ارتفاع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 4.4%.
- ارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه.
- نمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
- من المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالى الجارى نحو 16%..
- ارتفع عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول الى 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021.
- وصل عدد مستخدمى USB Modem الى نحو 3.30 مليون بنهاية مارس 2021.
- سجل حجم الإشتراكات نحو 99.82 مليون بنهاية مارس 2021 بمعدل انتشار بلغ 97.59% .