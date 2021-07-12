شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان النوعية للتنسيقية: القيادة السياسية دمجت البعد البيئى مع كل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية اهتمت خلال الـ7 سنوات السابقة بملف البيئة، واستطاعت وفقا لرؤية مصر 2030 أن تدمج البعد البيئى مع كافة القطاعات الأخرى بهدف ضمان الاستدامة للموارد البيئية باعتبارها ليست ملكا للجيل الحالى فقط بل هى حق للأجيال القادمة أيضا.

وأضافت اللجان النوعية للتنسيقية :"فنفذت عدة مبادرات للحفاظ على البيئة وحمايتها منها المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، ومبادرة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بمصر، كذلك أطلقت برنامج E-Tadweer والذى يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية".

وتابعت: "أيضا بدأت الدولة فى تنفيذ خطط ومشروعات لحماية البيئة منها إصدار السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، لجذب المستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية فى مقدمة اهتماماتهم، والقضاء على ظاهرة قش الأرز، وبدء تنفيذ برنامج إحلال السيارات القديمة لتعمل بالغاز الطبيعى ( Go Green )، وتشجيع التحول للسيارات الكهربائية، وبدء تنفيذ مشروع تبطين الترع بتكلفته 20مليار جنيه، وإصدار قانون لتشجيع الاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتنفيذ مشروع القضاء على المقالب العشوائية للقمامة خلال سنتين، وإطلاق برنامج تحسين نوعية الهواء وتعزيز محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، وإيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل".

ولفتت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف المحميات الطبيعية حيث بلغ عددها عام 2017 سبعة وعشرون محمية ومستهدف الوصول إلى 40 محمية، كما تم إنشاء متحف الحفريات وتغير المناخ بمنطقة وادى الحيتان بمحمية وادى الريان والذى حصل على تقييم أفضل موقع فى العالم يتميز بأعلى درجات الحماية، كما أعلنه الاتحاد الدولى لصون الطبيعة ومحمية رأس محمد على القائمة الخضراء للاتحاد.

ونوهت إلى أن جهود مصر أسفرت فى هذا الشأن عن تتويجها لأول مرة فى تاريخها بجائزة اتفاقية الايوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وارتفاع عوائد وإيرادات زيارة المحميات لتبلغ ما يقارب 30 مليون جنيه بنسبة زيادة (255%)، وارتفاع عدد زوار المحميات إلى 1.1مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف، متابعا :"ولم يقتصر اهتمام مصر بالملف البيئى على الشأن الداخلى فقط بل امتد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وباقى العالم".