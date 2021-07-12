شكرا لقرائتكم خبر عن بجهود التنسيقية.. تشكيل لجنة لمستشفى العبور المركزي لتدخل الخدمة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفي حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.

جاء ذلك بعد عرض المقترح برغبة المقدم من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص إنشاء المستشفى لخدمة مواطني العبور ومحافظة القليوبية.

وعرضت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية المقترح نيابة عن النائب عمرو يونس.

وأضحت العادلي، أن مدينة العبور التي تم بنائها قبل 39 عاما، لا يوجد بها مستشفى عام أو مركزي، ووفقا للاشتراطات فإن وجود أكثر من 500 ألف نسمة يستدعي وجود مستشفى مركزي، مؤكدة أهمية المستشفى لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية، وهو أمر يعد من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.

وطالبت العادلي، جهاز المدينة ووزارة الصحة بالتنسيق السريع والعمل على استكمال بناء المستشفى وتشيغلها في أسرع وقت.