لجنة الصناعة بمجلس النواب توصي هيئة التعدين بتفعيل سياسة الشباك الواحد

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب توصي هيئة التعدين بتفعيل سياسة الشباك الواحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس محمود عصام موسى، بشأن المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري في الآونة الأخيرة، والتي تحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم.
وأوضح المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي هيئة التعدين بضرورة إصدار تشريع لتنظيم عملية التنقيب وتوحيد الجهة المانحة للتراخيص، بحيث لا يظهر أشخاص في أي وقت يبدون رغبتهم في التنقيب. وأشار إلى ضرورة أن يكون المستثمر حاصل على كافة الموافقات اللازمة قبل البدء في التنقيب.
وأوضحت هيئة التعدين أن الهيئة منوطة بطرح المزايدات وعند إعلان الفائز يقوم الفائز باستخراج كافة التراخيص والموافقات اللازمة، وهو ما عقب رئيس اللجنة عليه قائلا: نحن نريد تفعيل سياسة الشباك الواحد من قبل هيئة التعدين باعتبارها الهيئة صاحبة أرض التنقيب من الصادر، أن يقوم المستثمر باستخراج كافة التصاريح المطلوبة من داخل الهيئة.
وطالبت اللجنة الهيئة بوضع تصور كامل لتطوير الهيئة، وعرضه على اللجنة مع بداية دور الانعقاد الجديد.