شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بمجلس النواب توصي هيئة التعدين بتفعيل سياسة الشباك الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب المهندس محمود عصام موسى، بشأن المعوقات التي تواجه قطاع التعدين المصري في الآونة الأخيرة، والتي تحد من فرص المستثمرين في توسيع نطاق استثماراتهم.

وأوضح المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، أن اللجنة توصي هيئة التعدين بضرورة إصدار تشريع لتنظيم عملية التنقيب وتوحيد الجهة المانحة للتراخيص، بحيث لا يظهر أشخاص في أي وقت يبدون رغبتهم في التنقيب. وأشار إلى ضرورة أن يكون المستثمر حاصل على كافة الموافقات اللازمة قبل البدء في التنقيب.

وأوضحت هيئة التعدين أن الهيئة منوطة بطرح المزايدات وعند إعلان الفائز يقوم الفائز باستخراج كافة التراخيص والموافقات اللازمة، وهو ما عقب رئيس اللجنة عليه قائلا: نحن نريد تفعيل سياسة الشباك الواحد من قبل هيئة التعدين باعتبارها الهيئة صاحبة أرض التنقيب من الصادر، أن يقوم المستثمر باستخراج كافة التصاريح المطلوبة من داخل الهيئة.

وطالبت اللجنة الهيئة بوضع تصور كامل لتطوير الهيئة، وعرضه على اللجنة مع بداية دور الانعقاد الجديد.