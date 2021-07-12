شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي الي المغرب استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.

وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن تسيير الشركة، ظهر غدا الثلاثاء، رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كازابلانكا لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي .

ومنح بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في العاشرة صباح غدًا الثلاثاء وبعدها يتجه إلى مطار القاهرة استعدادًا لرحلة المغرب.